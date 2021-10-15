Владимир Якушев отметил сильные муниципальные и региональные команды в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев выступил перед финалистами треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» открытого конкурса «Лидеры России». В своей речи он подчеркнул, что с тех пор, как начал проводиться конкурс «Лидеры России», сотни его победителей и финалистов заняли посты в органах государственной власти и в корпоративном секторе.

– Такой конкурс – это очень мощный социальный лифт. Вспомните, когда всё начиналось, многие не верили, что этот конкурс может что-то изменить. Однако та площадка, на которой вы сегодня присутствуете, обладает уже очень серьезным авторитетом: высокую оценку ей дал президент России. Поэтому сегодня, если ты обладаешь достаточными компетенциями, если ты целеустремлен, умеешь показать себя, то для тебя открыты все двери, – сказал Владимир Якушев.

По его словам, участники конкурса сделают выводы и начнут работу над собой,вне зависимости от того, до какого этапа конкурса дойдут. Полпред также подчеркнул, что одно из главных преимуществ конкурса – укрепление горизонтальных связей и работа единой командой, что принесет результат в виде гораздо более значительной победы.

Владимир Якушев оценил опыт участия в мероприятии конкурсантов из Уральского федерального округа, сказав, что участники из Уральского федерального округа, как правило, всегда доходят до финалов и суперфиналов.

– Эти люди могут занимать ответственные должности, иметь собственный бизнес. Не всем важна именно победа: при правильном подходе участники, не прошедшие в следующий этап, получают от конкурса даже больше, чем победители. При этом у нас очень сильные муниципальные и региональные команды – отметил полномочный представитель президента России Владимир Якушев.