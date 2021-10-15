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Происшествия15 октября 2021 13:58

Тюменская фирма выплатит миллион рублей дочери жертвы ДТП

Самого водителя, который работал на местную организацию, лишили свободы
Сергей Швецов
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Тюменская фирма выплатит миллион рублей дочери жертвы ДТП.

Тюменская фирма выплатит миллион рублей дочери жертвы ДТП.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес решение о взыскании с одной из местных строительных компаний более одного миллиона рублей за гибель женщины в ДТП. Деньги достанутся дочери погибшей.

Авария произошла 8 сентября 2020 года. В этот день водитель грузового рефрижератора повез из села Нижняя Тавда в Тобольск молочную продукцию. В пятом часу утра утомленный мужчина влетел на трассе в «Рено-Сандеро», который стоял в ряду других авто, ожидая зеленый сигнал светофора.

– В результате ДТП погибла пассажирка Renault. Водителя осудили к 1 году 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Дочь погибшей обратилась в суд с иском о возмещении вреда к организации, где работал мужчина, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Рассмотрев дело, суд взыскал с ответчика в пользу дочери погибшей более 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на погребение. Решение суда в законную силу не вступило.