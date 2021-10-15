В Тюменской области скончались еще 15 пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области скончались еще 15 пациентов с коронавирусом. Всего жертв ковида в регионе стало 2 092.

За минувшие сутки, по данным местного оперативного штаба, зарегистрировано 285 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших с начала пандемии – 65 661 человек.

За последние сутки в России выявлено 32 196 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 999 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 268 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 221 313* летальных исходов, выздоровели 6 960 024 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в настоящее время в Тюменской области нет очагов коронавирусной инфекции. Действующие ранее очаги в МАУ «Центр» города Тобольска, в истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов и в комплексном центре социального обслуживания населения Уватского муниципального района закрыты.