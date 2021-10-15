Александр Моор попросил тюменцев принять участие в переписи населения. Фото: Тюмень - наш дом

Александр Моор попросил тюменцев принять участие во Всероссийской переписи населения. Масштабное событие государственной важности стартовало сегодня, 15 октября.

– При разработке образовательной стратегии необходима информация о национальности и владении языками. Данные об экономической активности учитываются при разработке программ содействия занятости населения. Стратегия развития сельских территорий требует актуальной информации о жителях села, – отметил глава региона.

Он призывал тюменцев проявить активную гражданскую позицию и принять в участие в переписи, которая впервые будет проводиться в цифровом формате. Так, вместо бумажных носителей всю информацию переписчики станут заносить сразу в планшеты.

СПРАВКА «КП»

Последняя перепись населения проводилась в 2010 году. За это время произошли изменения и со страной, и с людьми. Государству важно обладать максимально полными сведениями для выработки социально-демографической и экономической политики.