Александр Моор попросил тюменцев принять участие в переписи населения.
Фото: Тюмень - наш дом
Александр Моор попросил тюменцев принять участие во Всероссийской переписи населения. Масштабное событие государственной важности стартовало сегодня, 15 октября.
– При разработке образовательной стратегии необходима информация о национальности и владении языками. Данные об экономической активности учитываются при разработке программ содействия занятости населения. Стратегия развития сельских территорий требует актуальной информации о жителях села, – отметил глава региона.
Он призывал тюменцев проявить активную гражданскую позицию и принять в участие в переписи, которая впервые будет проводиться в цифровом формате. Так, вместо бумажных носителей всю информацию переписчики станут заносить сразу в планшеты.
СПРАВКА «КП»
Последняя перепись населения проводилась в 2010 году. За это время произошли изменения и со страной, и с людьми. Государству важно обладать максимально полными сведениями для выработки социально-демографической и экономической политики.