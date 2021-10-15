Выносивший мусор малыш попал под колеса иномарки в тюменском дворе. Фото: Ольга Крыльцова

На улице Мебельщиков в Тюмени четырехлетний мальчик попал под колеса Lexus. Дорожный инцидент произошел накануне, 14 октября, вечером.

– По предварительным данным, ребенок был один на улице, он выносил мусор. В результате аварии у малыша диагностированы ушибы и ссадины, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В департаменте здравоохранения Тюменской области в свою очередь добавили, что прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели мальчика и доставили юного пациента в областную клиническую больницу № 2. Ему рекомендовано амбулаторное наблюдение.