Чай с лимоном и грелка: тюменские медики рассказали, как не простыть осенью Фото: Ольга Крыльцова

Не секрет, что осень в Тюмени - переменчивая. Порой солнечный день может неожиданно смениться проливным дождем и сильным ветром. Чтобы не простудиться из-за капризов погоды, по приходу домой надо сражу же переодеться в теплую одежду и выпить горячего чая с лимоном и медом - это самый распространенный совет, который дают медики.

Также не помешает принять таблетки с аскорбиновой кислоты или поливитамины, а затем - хорошо высморкать нос, обильно промыв его водой. Еще несколько раз прополощите горло раствором антисептика, который обычно применяется при ангине или лечении обострений тонзиллита. Это необходимо для того, чтобы смыть вирусы, которые чаще всего селятся на слизистой носа и миндалинах.

Далее прогрейте ноги в тазике с горячей водой или приложите грелку к ступням. Лучшим лекарством от простуды всегда считалась баня, поскольку тепло способствует восстановлению защитных сил организма.

Еще полезно сделать легкий массаж спины и груди. Это улучшит кровообращение в области бронхов и легких. На ночь наденьте шерстяные носки, можно насыпать в них порошок горчицы.