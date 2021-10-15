Тюменку, обвиняемую в похищении 5,2 млн рублей у подопечных-инвалидов, закрыли дома до 02.02.2022. Фото из архива Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Тюменский районный суд продлил Анастасии Сергеевой срок содержания под домашним арестом до 2 февраля 2022 года. Напомним, что женщину обвиняют в краже 5,2 миллиона рублей с банковских счетов опекаемых ею детей-инвалидов. Кроме того, одна из подопечных – 24-летняя девушка, обвиняет ее в истязании.

– Суд рассмотрел ходатайство стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору на дополнительное расследование. Суд отказал адвокату. Очередное заседание назначено на 25 ноября, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 40-летняя жительница деревни Ушакова оформила опеку над пятью недееспособными ребятами из психоневрологического диспансера, 1987, 1997,1998, 1994 и 1999 годов рождения. Используя мобильное приложение, с апреля 2018 года по январь 2021 года она снимала с их счетов деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению