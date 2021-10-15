Тюменец, напавший на девушек в ЖК «Апрель», не смог обжаловать штраф за побои. Скриншот из видео.

Житель Тюмени Сергей Логинов, который в конце июля 2021 года напал на девушек в жилом комплексе «Апрель», не смог обжаловать штраф. Мужчина, который залез через балкон на чужую вечеринку, выплатит-таки пять тысяч рублей. Ранее его признали виновным в нанесении побоев, хотя сам 39-летний горожанин утверждал, что только толкал не дающих спать горожанок.

– Ленинский районный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Сергея Л. и не изменил решение мирового судьи Ленинского судебного района, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что, после того как тюменка Александра Першина выложила в соцсети видео с нападением на нее и ее подруг неизвестного мужчины, который пробрался в квартиру через балкон и избил девушек, на «Вице-мисс Тюмень – 2018» посыпались угрозы и оскорбления.

В своем Instagram-аккаунте 22-летняя Саша со слезами на глазах рассказала, что теперь боится передвигаться от дома до работы и вообще ходить по улицам. От нервов девушку трясет, она признается, что ожидала от общественности другой реакции – жалости и сострадания, но взамен получила обвинения в пиаре и грязные оскорбления.