В Велижанах некому ремонтировать приходящую в упадок поликлинику. Фото - ОНФ.

В селе Велижаны (Нижнетавдинский район Тюменской области) некому ремонтировать приходящую в упадок поликлинику. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку бездействию должностных лиц.

По информации местного штаба ОНФ, стационар, который обслуживает жителей 22 деревень, несколько лет тому назад перевели из круглосуточного режима в дневной, а потом и вовсе закрыли кабинет флюорографии. Медучреждение испытывает кадровый голод.

Как выяснилось, на базе поликлиники есть пункт скорой помощи, но всего из одной дежурной бригады. Когда автомобиль везет пациента на госпитализацию в районный центр, то оказывать первую медицинскую помощь в Велижанах и соседних населенных пунктах просто некому.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку бездействию должностных лиц. Фото - ОНФ.

– С 2018 года местные жители бегали по инстанциям с просьбой обратить внимание на состояние поликлиники. За годы своего существования здание стало приходить в упадок. Год назад заключили договор на разработку ПСД, однако подрядчик так и не смог выполнить обязательства, – сообщают активисты.

Общественники говорят, что заказчик решил в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта только спустя год – в сентябре 2021 года. Теперь они обратились в прокуратуру – штаб считает, что из-за бездействия должностных лиц не были приняты своевременные меры по контролю за ходом выполненных работ и расторжению контракта с подрядчиком.