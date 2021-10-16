Тюменским садоводом посоветовали белить деревья осенью Фото: pixabay.com

Руководитель «Академии садоводства» Нина Щербакова рассказала тюменцам, когда стоит белить деревья. По словам специалиста, делать это лучше всего осенью, поскольку побелка защитит дерево от активных солнечных лучей, которые прогревают ветки даже зимой.

- Внутри ствола есть сок, который на солнце оттаивает и начинает движение. А ночью, когда солнца нет, сок замерзает обратно. По законам физики, жидкость расширяется, и из-за этого она повреждает сосуды ствола, - пояснила Нина Щербакова.

Если на стволе есть раны, их нужно обработать раствором медного купороса, глубокие - садовым варом, а уже затем приступать к побелеке. При этом наносить нужно не известь, а водно-дисперсионную краску. Ствол стоит белить до высоты вытянутой руки - примерно 1,82 метра. Скелетные ветви тоже стоит покрасить.