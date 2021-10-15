Тюменская служба занятости подписала соглашение с сервисом Работа.ру, входящим в экосистему Сбера. Фото - Сбер.

В рамках XIV Тюменского цифрового форума «Инфотех» департамент труда и занятости населения Тюменской области подписал соглашение о сотрудничестве с сервисом Работа.ру, входящим в экосистему Сбера. Тюменская область стала первым регионом УФО, заключившим такое соглашение.

Подписи под документом поставили директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров и директор по региональному развитию сервиса Работа.ру Анна Хвостова.

Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, позволяющее осуществлять эффективный подбор персонала для работодателей с помощью сервиса Работа.ру. Приложение с помощью удобных фильтров по профессиям, опыту работы, зарплате, отрасли компании и удобного местоположения для соискателя поможет быстрее найти работу. Также в приложении доступен раздел «Компании», где пользователи смогут найти надежных и проверенных работодателей, информацию об их деятельности и список открытых вакансий.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Компании экосистемы Сбера тесно сотрудничают с органами власти и готовы активно делиться своими передовыми решениями, которые способствуют развитию региона. Подписанное соглашение будет содействовать трудоустройству большего числа тюменцев, ищущих работу, а местным предприятиям поможет найти квалифицированные кадры.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области:

– Это сотрудничество позволит нам проводить обширный анализ рынка труда, осуществлять эффективный подбор персонала для работодателей не только из числа граждан, обратившихся в центры занятости, но и со свободного рынка труда.

Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру:

– Сервис Работа.ру выполняет очень важную социальную миссию – каждый день мы помогаем людям и компаниям из всех уголков страны в поиске работы и сотрудников. Именно поэтому для нас очень важно расширять возможности нашего сервиса и делать его более удобным и доступным для всех. Тюменская область – один из крупнейших регионов Западной Сибири, и мы очень рады такому значимому сотрудничеству».

Работа.ру – сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещено более 20 миллионов резюме, зарегистрировано более 750 тысяч работодателей и публикуется более 250 тысяч вакансий каждый месяц.