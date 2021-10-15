В Тюмени мужчина, сам не поняв, зачем изуродовал чужое авто, возместил владельцу ущерб. Фото: Ольга Крыльцова

На телефон дежурной части поступило сообщение от тюменки, которая стала свидетелем повреждения машины. Она сообщила, что находится дома и через окно видит, как мужчина бьет припаркованный во дворе автомобиль. Стражи порядка задержали подозреваемого в порче чужого имущества.

В ночь происшествия 32-летний горожанин возвращался из кафе в состоянии сильного алкогольного опьянения. В одном из дворов он заметил иномарку «Киа-Спортейдж» и по непонятной ему самому причине стал наносить удары подручными средствами по лобовому стеклу, передней двери и боковым стеклам.

– Сумма причиненного ущерба, согласно экспертизе, составила около 85 тысяч рублей. Осознав произошедшее, злоумышленник добровольно возместил ущерб хозяину машины, – рассказала пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина.

Отделом дознания в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.