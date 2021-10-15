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Происшествия15 октября 2021 8:53

«Мотошлем раскололся». В Ялуторовске 16-летний мотоциклист проехал на красный и столкнулся с «Лексусом»

Парень получил тяжелую травму
Сергей Швецов
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В Ялуторовске 16-летний мотоциклист проехал на красный и столкнулся с «Лексусом».

В Ялуторовске 16-летний мотоциклист проехал на красный и столкнулся с «Лексусом».

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке улиц Комсомольской и Советской в Ялуторовске 16-летний мотоциклист получил тяжелую травму, устроив ДТП. Подросток на мопеде «Альфа» проехал перекресток на красный и столкнулся с «Лексусом» под управлением 20-летнего водителя.

– Мотоциклиста доставили в больницу с тяжелыми повреждениями, его мотошлем от удара раскололся на несколько частей. Права управления транспортом он не имеет. Мопед купил недавно, деньги заработал сам, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Лесопарковой, 19 в Тюмени 50-летний водитель на «Ниссане» не пропустил девушку с коляской, в которой находился годовалый малыш. Горожанка двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.