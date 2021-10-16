Фото: Поэт БОРИС РЫЖИЙ, соцсеть ВКонтакте

В Тюмени покажут спектакль по творчеству поэта Бориса Рыжего «Рыжий. По жизни». Посмотреть его можно будет в Молодежном театре «Ангажемент» 20 и 21 октября в 19:00.

Участие в создании постановки принимали не только тюменцы, но и специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Так, к команде присоединилась художник из столицы Анна Иткина. По ее признанию, с тюменскими театрами она работает впервые и ей нравится, что постановку о Борисе Рыжем покажут именно у нас, поскольку, по ее мнению, на людях, живущих на Урале, больше отразилось то, о чем пишет Борис Рыжий.

- Для меня спектакль - это размышление о том, как существуют воспоминания на примере жизни и творчества Бориса Рыжего. Он был человек, чувствующий за всех русскую бесконечную боль. В его время было невероятное количество смертей и бед вокруг. Этим была переполнена его голова. Все это смешалось, и вот мы через призму нашей реальности пытаемся представить, каково это. Декорации будут отражать эту запутанность и темноту, рассказала художник.

Отметим, что реализовать идею удалось при поддержке гранта правительства Тюменской области на 500 тыс. рублей.