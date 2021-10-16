Тюменский Реанимационно-консультативный центр для новорожденных успешно спасает детей Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени успешно работает Реанимационно-консультативный центр (РКЦН) для новорожденных, открытый в 2014 года. В нем малыши могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Доставляют детей в медучреждение после вызова, поступившего из любого районного роддома.

- Время, за которое мы можем доехать, например до Ишима, включая сборы, составляет около шести часов. Каждый ребёнок, нуждающийся в помощи, перевозится в отделение реанимации либо в отделение патологии новорожденных для выхаживания и долечивания. В подавляющем большинстве случаев детей удается спасти, - рассказал заведующий центром Дмитрий Лысенко.

С каждым годом число малышей, которым помогают специалисты РКЦН, растет. Если в 2014 году врачи центра транспортировали около 300 младенцев, то за последний год - 380. В сутки врачи совершают около двух выезда в районы области.

Сейчас в центре трудятся четыре врача и шесть медицинских сестер, прошедших подготовку в реанимационном отделении. Они постоянно повышают квалификацию и сами проводят тренинги по реанимации новорожденных для коллег.