Аппарат ИВЛ помогает дышать тюменской малышке, попавшей в страшное ДТП восемь месяцев назад. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области мама малышки, которая пережила страшнейшее ДТП, поблагодарила медиков за спасение жизни ее дочурки. Врач Юрий Бучак и фельдшер Татьяна Мицкевич помогли ребенку выкарабкаться с того света. Мама пообещала пригласить медиков на первый день рождения дочери.

Авария произошла 7 марта у села Успенка. Пострадали 18-летняя девушка и ее три ребенка. Во время столкновения трехмесячная пассажирка вылетела далеко из машины. Малышку обнаружил очевидец в сугробе. Она вся посинела и почти не дышала.

"Мать держала грудного ребенка на руках и просила спасти его. Мы сразу приступили к реанимационным мероприятиям: ребенок был без признаков жизни", − вспоминает Татьяна Мицкевич: она оказалась на месте происшествия первой.

В Областную клиническую больницу маленькую пациентку доставили в крайне тяжелом состоянии. В стационаре она провела несколько месяцев. Сейчас девочка в стабильном состоянии, находится на домашнем лечении. Ей помогает дышать аппарат для искусственной вентиляции легких, передает «МегаТюмень».