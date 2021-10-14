В Тюмени выбившую ребенку зуб воспитательницу уволили. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени воспитательница с силой ударила ребенка по лицу во время прогулки, так, что вывихнутый зуб пришлось удалять в больнице. Инцидент произошел еще 2 апреля, спустя неделю женщина в дошкольном учреждении уже не работала.

– В адрес заведующей детсадом было внесено представление для принятия мер по недопущению подобного впредь. В июле женщину признали в побоях, ее оштрафовали на пять тысяч рублей и уволили, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мама пострадавшего обратила в суд с иском. В итоге суд постановил взыскать с детского сада в пользу воспитанника 100 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.