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Происшествия14 октября 2021 14:26

В Тюмени выбившую ребенку зуб воспитательницу уволили

Мама ребенка «заработала» на инциденте 100 тысяч рублей
Сергей Швецов
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В Тюмени выбившую ребенку зуб воспитательницу уволили.

В Тюмени выбившую ребенку зуб воспитательницу уволили.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени воспитательница с силой ударила ребенка по лицу во время прогулки, так, что вывихнутый зуб пришлось удалять в больнице. Инцидент произошел еще 2 апреля, спустя неделю женщина в дошкольном учреждении уже не работала.

– В адрес заведующей детсадом было внесено представление для принятия мер по недопущению подобного впредь. В июле женщину признали в побоях, ее оштрафовали на пять тысяч рублей и уволили, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мама пострадавшего обратила в суд с иском. В итоге суд постановил взыскать с детского сада в пользу воспитанника 100 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.