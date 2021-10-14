В Тюмени малыш выпал из коляски после наезда иномарки. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Лесопарковой, 19 в Тюмени 50-летний водитель на «Ниссане» не пропустил девушку с коляской, в которой находился годовалый малыш. Горожанка двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.

Машина задела колесом коляску, ребенок выпал из нее и ударился головой об асфальт, получив ссадину. Сама мама не пострадала. Мальчику вызвали скорую, но после оказания необходимой медицинской помощи госпитализировать в больницу не стали.

– Водитель иномарки пояснил, что, пропуская автомобили на повороте, не заметил пешеходов. Кстати, рядом находится детский сад, висит знак ограничения скорости до 40-ка километров в час, – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В этом году в ДТП на пешеходных переходах пострадали уже более сорока детей. Это на четверть большее, чем годом ранее. ГИБДД настоятельно рекомендует водителям быть внимательнее и осторожнее, приближаясь к зебрам.