В Тюмени пройдет выставка-конкурс «Дизайнеры городу». Фото предоставлено "КП".

Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» с 23 октября — по 27 октября 2021 организует Выставку-конкурс молодежных проектов в области дизайна «Дизайнеры городу» (в рамках XXIII Всероссийского фестиваля искусства дизайна «ДААФЕСТ»).

Выставка-конкурс «Дизайнеры городу» направлена на развитие творческих (креативных) индустрий в Тюменской области, посредствам выявления и поддержки молодых одаренных дизайнеров и архитекторов, студентов старших курсов, выпускников дизайнерских и архитектурных колледжей и ВУЗов, а так же пропаганды творческих (креативных) индустрий среди населения г Тюмень.

Выставка демонстрирует проекты на тему комфортной городской среды. Это работы начинающих и уже зарекомендовавших себя дизайнеров Тюмени. Архитектурные проекты, концепции использования городской среды, интерьеры, проекты улучшения визуальной среды города, айдентика, графика, мода и видео!

Продемонстрировав свой взгляд на проблему комфортной городской среды, представители креативных индустрий получают возможность заявить о себе на одной из лучших площадок города Тюмени - в музейном комплексе им. Словцова; найти потенциальных работодателей; получить экспертную оценку жюри из представителей отрасли и войти в профессиональный рейтинг; получить известность в родном городе.

В составе жюри Члены Союза Дизайнеров России, Союза Архитекторов России, дизайнеры из Омска, представители администрации горда Тюмени.

Специальный член жюри Эмма Васильева — Начальник управления инноваций, коммуникации и молодёжной политики Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, дизайнер, создатель и идеолог Омской арт-резиденции, автор проектов «Русский квадрат», «Сибирская этника».

В дополнение к экспертной оценке пройдет зрительское голосование за лучшие молодежные проекты в режиме реального времени по QR-коду.

Торжественное открытие выставки: 23 октября 2021,17:00.

Начало модного показа: 23 октября 2021,18:00.

Место: Музейный комплекс им. Словцова, г.Тюмень, ул. Орджоникидзе, 63, 4 этаж (черный зал)