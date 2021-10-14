Тюменку, которая из мести обвинила знакомого в изнасиловании, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский суд вынес решение по жительнице деревни Балахлей Аромашевского района. 13 июня она обвинила мужчину в изнасиловании, однако позже призналась, что соврала.

– 39-летняя Татьяна С. проводила вечер с новым знакомым. Сначала всё шло хорошо, но потом пара поругалась, и сельчанка решила отомстить кавалеру. Заявительница отправилась в отдел голышмановской полиции и заявила, что мужчина ночью над ней надругался, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Заявление рассмотрели, однако фактов насилия не нашли. Тогда женщина созналась во лжи. Она раскаялась и заявила о полном согласии с предъявленным ей обвинением. Суд учел состояние здоровья подсудимой и постановил оштрафовать даму на сто тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства.