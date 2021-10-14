Тюменцам напомнили, что делать, если карта оказалась в стоп-листе. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам напомнили, что делать, если карта оказалась в стоп-листе. Выход из этой ситуации довольно прост.

– Необходимо погасить задолженность в личном кабинете. Оплатив долг, пассажир может дальше использовать карту для оплаты проезда. Также в личном кабинете пассажира на сайте ТТС можно настроить уведомление об изменении статуса карты, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

По информации ведомства, карта может попасть в стоп-лист, если ее использовали для оплаты проезда, но деньги при этом не списались. Может быть, это произошло из-за недостатка средств, блокировки карты банком-эмитентом или прочих проблем.

Альтернативой банковской является транспортная карта. Пополнять баланс ТК можно несколькими способами: с карты любого банка по Cистеме Быстрых Платежей на сайте АО «ТТС», в банкоматах и терминалах Сбербанка, через мобильное приложение и сервис СбербанкOnline или наличкой в терминале пополнения.