В Тюменской области 28-летний мужчина признался в изнасиловании девочки. Фото: Ольга Крыльцова

Исетский районный суд Тюменской области по ходатайству следователя продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему местному жителю. Мужчина, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, пробудет в следственном изоляторе до 16 ноября.

– 8 августа этого года в одном из сел на территории Исетского района, вдали от жилых домов, подозреваемый напал на девочку. В ходе допроса мужчина признал вину. В судебном заседании подозреваемый просил отпустить его по подписку о невыезде, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему мужчине, которого обвиняют в изнасиловании ребенка в районе Лесобаза в областной столице. Он будет находиться в следственном изоляторе до 8 ноября.