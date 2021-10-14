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Происшествия14 октября 2021 11:06

В Тобольске поймали нелегала с крупной партией героина

Иностранцу грозит до двадцати лет тюрьмы
Сергей Швецов
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В Тобольске поймали нелегала с крупной партией героина.

В Тобольске поймали нелегала с крупной партией героина.

Фото: принтскрин видео.

В Тобольске задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В присутствии понятых оперативники изъяли у 21-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который находился в России незаконно (нарушен режим пребывания), 47 свертков, еще два – в тайниках.

– Молодой человек приехал из соседнего региона, чтобы в Тобольске распространять запрещенные вещества. В арендованной им квартире нашли еще более 200 свертков с наркотиками, а также порошок белого цвета, скатанный в комок, весы и упаковочный материал. Часть изъятого вещества направлена на экспертизу, которая показала, что в его состав входит наркотическое средство – героин, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Парня заключили под стражу.

В Тобольске поймали нелегала с крупной партией героина.