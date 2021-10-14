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Происшествия14 октября 2021 9:09

Студента тюменского училища отчислили из-за попытки распространения наркотиков

Молодой человек попался в руки полицейских при закладке запрещенного вещества
Сергей Швецов
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Студента тюменского училища отчислили из-за попытки распространения наркотиков.

Студента тюменского училища отчислили из-за попытки распространения наркотиков.

Фото: Ольга Крыльцова

Пятикурсника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища отправили на пять лет в колонию строгого режима за попытку распространения наркотиков. С оптовым поставщиком запрещенных вещество он познакомился в интернете.

– Получив задание от оставшегося в тени организатора преступного бизнеса, он так и не успел наладить сбыт зелья и попался оперативникам на закладках наркотических веществ. После задержания и возбуждения уголовного дела Сунатулло 22 марта 2021 года отчислили из училища, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

На время судебного следствия экс-студент находился под подпиской о невыезде. Его взяли под стражу сразу после приговора военного суда. С парня также взыскали почти 400 тысяч рублей, затраченных государством на военную и специальную подготовку бывшего курсанта.