Студента тюменского училища отчислили из-за попытки распространения наркотиков. Фото: Ольга Крыльцова

Пятикурсника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища отправили на пять лет в колонию строгого режима за попытку распространения наркотиков. С оптовым поставщиком запрещенных вещество он познакомился в интернете.

– Получив задание от оставшегося в тени организатора преступного бизнеса, он так и не успел наладить сбыт зелья и попался оперативникам на закладках наркотических веществ. После задержания и возбуждения уголовного дела Сунатулло 22 марта 2021 года отчислили из училища, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

На время судебного следствия экс-студент находился под подпиской о невыезде. Его взяли под стражу сразу после приговора военного суда. С парня также взыскали почти 400 тысяч рублей, затраченных государством на военную и специальную подготовку бывшего курсанта.