Погода на 15 октября 2021 года в Тюмени: еще теплее

В Тюмени станет еще теплее. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 октября, день будет облачным – с самого утра небо в Тюмени покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, днем ожидается плюс 15 – 12. Вечером столбики термометров покажут плюс 9 – 7 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.