В Ишиме мужчина снял деньги с телефона, который его дочка взяла у соседа, чтобы посмотреть мультики. Фото: Вадим Бегун

В Ишиме осудили мужчину, который несколько раз перевел деньги с чужого телефона. Первый раз это случилось 20 февраля, когда между ним и тещей произошла ссора. Он решил уехать к родителям в село Мизоново, забрав с собой жену и дочку. Пока они ждали машину, супруга предложила зайти к соседу.

Хозяин попросил осужденного посмотреть в телефоне, пришла ли ему пенсия. Тот исполнил просьбу, заодно переведя на карту жены 500 рублей. Далее история разворачивалась так: дочка мужчины попросила телефон соседа, чтобы посмотреть мультик, а после закинула гаджет к маме в сумку.

– Глава семьи хотел вернуть телефон приятелю, когда снова будет в городе, но через несколько дней у них закончились продукты, а денег совсем не было. Тогда Владислав снова снял чужие деньги. «Понимая, что совершил преступление, я стал собирать сумку в тюрьму, а для этого снова осуществил перевод с чужой карты», – объяснял Владислав в суде, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

Общий ущерб, причиненный хозяину карты, составил чуть более 12 тысяч рублей. В итоге ишимца осудили на 5 лет и 8 месяцев колонии строгого режима.