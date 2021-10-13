В Тюмени будут отслеживать водителей, любящих поболтать за рулем

Водители, внимание на дорогу! Фото: Архив "КП"

Скоро на дорогах Тюмени установят камеры фотовидеофиксации нового формата. Они будут регистрировать не только превышение водителями скорости и проезд на красный сигнал светофора, но и другие нарушения ПДД. Об этом рассказали в тюменскои УГИБДД.

– У нас будут установлены такие средства, которые позволят фиксировать и документировать нарушения, связанные, к примеру, с разговором по телефону или непристегнутыми ремнями. Кроме того, думаю, у нас появятся приборы, которые будут фиксировать непредоставление преимущества пешеходу. Такие устройства уже разработаны, они применяются в ряде субъектов РФ в тестовом режиме, – сообщил глава ведомства Андрей Миллер.

Он также добавил, что данные устройства по борьбе с нарушителями дают ощутимый эффект: водители дисциплинируются, аварийность и обстановка на участке автодороги снижается до отметок, не требующих дополнительного контроля за водителями.