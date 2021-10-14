В Тюмени 33-летнего мужчину в четвертый раз осудили за пьяную езду. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя областного центра. Мужчина не раз садился пьяным за руль, однако никак не хочет вставать на путь исправления.

Ночью 23 июля сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan Teana на улице Щербакова. Во время общения они заметили, что водитель пьян. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

– Ранее его уже три раза судили за пьяное вождение и лишали водительских прав на 3 года. Между тем должных выводов для себя не сделал, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил подсудимому 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.