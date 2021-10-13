В Ишиме с 3 сентября ищут 26-летнего парня с штрих-кодом на шее. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Ишиме уже более месяца ищут 26-летнего молодого человека. Эдуард Волков вышел из дома на улице Крупской 3 сентября, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», парень был одет в черную футболку с надписью Volkov на спине, черные штаны, черные кроссовки с белой подошвой и черную кепку. При себе имел пятнистый рюкзак.

На вид пропавшему 20 – 25 лет. Его рост составляет 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, черные волосы. Есть татуировка на шее в виде штрих-кода.

Всех, кто может сообщить какую-либо в информацию об Эдуарде Анатольевиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (34551) 7-98-02 – МО МВД России «Ишимский», 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.