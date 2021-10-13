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Общество13 октября 2021 10:28

В тюменском Рощино распылили более 500 литров хлорсодержащих веществ

Работа по дезинфекции проводится уже в четвертый раз
Сергей Швецов
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В тюменском Рощино распылили более 500 литров хлорсодержащих веществ.

В тюменском Рощино распылили более 500 литров хлорсодержащих веществ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В тюменском аэропорту Рощино провели дезинфекцию. Это сделали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

– С помощью ранцевых импульсных установок высокого давления распылили более 500 литров с хлорсодержащими веществами. Они безопасны для здоровья человека и окружающей среды, – уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Кстати, помещения местной воздушной гавани дезинфицируют уже четвертый раз. Сегодня были обработаны залы ожидания, регистрации, зоны таможенного контроля, досмотра, вылета и КПП, сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Александр Краус.