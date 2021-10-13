В тюменском Рощино распылили более 500 литров хлорсодержащих веществ. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В тюменском аэропорту Рощино провели дезинфекцию. Это сделали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

– С помощью ранцевых импульсных установок высокого давления распылили более 500 литров с хлорсодержащими веществами. Они безопасны для здоровья человека и окружающей среды, – уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Кстати, помещения местной воздушной гавани дезинфицируют уже четвертый раз. Сегодня были обработаны залы ожидания, регистрации, зоны таможенного контроля, досмотра, вылета и КПП, сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Александр Краус.