Тюменку с высшим образованием, у которой не задалось в сетевом маркетинге, застукали за закладкой наркотиков. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В районе посёлка Войновка в Тюмени сотрудники ППС задержали 29-летнюю женщину, которая рылась в кустах. Полицейским она сообщила, что при ней имеются запрещенные вещества, и достала из сумки и карманов пальто 41 сверток, облепленные пластилином.

– Девушка призналась, что успела разложить несколько закладок на территории частного сектора. Служебная собака нашла три. Общее количество изъятых пакетиков с порошком составило 101 штуку. Экспертизой установлено, что порошок является наркотическим веществом – мефедроном, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемая рассказала стражам порядка, что имеет высшее образование, преступным бизнесом занимается около двух месяцев. До этого пробовала силы в сетевом маркетинге.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело. Горожанке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.