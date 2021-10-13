В Викуловском районе бизнесмены сливают нечистоты на землю. Фото - ОНФ.

В Викуловском районе бизнесмены сливают нечистоты на землю сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщают общественники.

Как рассказали члены местного штаба ОНФ, в районе заработали канализационные очистные сооружения, на реконструкцию которых потрачено более 200 миллионов рублей. Их запуска ждали 10 лет. Однако несмотря на это предприниматели продолжают незаконно сливать отходы в неположенном месте – на землю вблизи села Чебаклей.

– Въезд к многолетнему полигону для слива ЖБО не перекрыт, информационные щиты отсутствуют. Еще одна проблема, которая серьезно беспокоит местных жителей – стоимость тарифа на услуги по вывозу ЖБО. Его размер до сих пор не установлен, – сообщают общественники.

Народный фронт обратился в департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области с просьбой, объяснить порядок и срок формирования тарифа за вывоз ЖБО в Викуловском районе.