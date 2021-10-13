На улице Шиллера в Тюмени появился новый зеленый уголок. Фото - kuharuk_ruslan.

У дома № 46 по улице Шиллера в Тюмени появился новый зеленый уголок. Раньше тут был только асфальтированный тротуар и протоптанная по диагонали дорожка – теперь современное комфортное пространство.

– Пешеходы, направляющиеся с улиц Красных Зорь, Александра Матросова, Радищева, Попова к автобусным остановкам или в магазины в сторону улицы Малыгина, идут по широким, удобным тротуарам, выполненным из брусчатки. При этом решены вопросы с водоотведением, – рассказал на своей страничке в «Инстаграм» мэр областной столицы Руслан Кухарук.

Фото - kuharuk_ruslan.

По его словам, подрядчик позаботился о доступной среде для людей с ограниченными физическими возможностями. Так, вдоль тротуаров протянули желтую полосу с тактильным покрытием, которое призвано помочь сориентироваться пешеходам с нарушением зрения.

Здесь же – восемь современных скамеек, вечером включаются уличные фонари, а для безопасности горожан установлены камеры видеонаблюдения. Также стало известно, что на территории дополнительно высадили зеленые насаждения – 14 лип, 38 рябин и 282 куста спиреи.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что обновления ждут несколько общественных озелененных территорий. Так, местные власти планируют реконструировать зеленый уголок у дома № 5 на улице Щорса. Раньше тут стояли аварийные дома, после их расселения жители района предложили благоустроить эту территорию.

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