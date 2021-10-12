Тюменка Екатерина Костылева, завоевавшую титул «Учитель года - 2021», получит 500 тысяч рублей

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с Екатериной Костылевой, ставшей абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года - 2021».

Глава региона поздравил педагога с главным трофеем профессионального состязания и поблагодарил за возможность принять в Тюменской области всероссийский этап «Учителя года - 2022». Также он планирует наградить победительницу премией в 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что преподаватель впервые участвовала в подобном конкурсе и, как оказалось, весьма успешно. Уже 13 октября Екатерина Костылева вернется на работу в свою гимназию №16, где начнет преподавать ученикам свой предмет - физику.