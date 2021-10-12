В Тюменской области половина заболевших ОРВИ – дети. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области 47% заболевших ОРВИ – дети до 14 лет. При этом заболеваемость на прошлой неделе снизилась на 14%, но превышает эпидемический порог на 14,6%.

– Лучшей защитой от гриппа является вакцинация. На сегодняшний день в регионе привито более 349 тысяч человек, в том числе более 108 тысяч детей. Вакцинироваться можно в поликлиниках, в ТЦ, в мобильных пунктах вакцинации. Успеть поставить прививку нужно до ноября, то есть до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет, – сообщили в пресс-службе управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

До конца недели в ведомстве будет работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Звоните по номеру телефона 69-67-85 (часы работы: понедельник – четверг: 9.00 – 18.00; пятница: 9.00 – 16.45; перерыв: 13.00 – 13.45) и 8-800-302-26-70 (часы работы: ежедневно с 8.00 до 20.00).