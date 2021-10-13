Тюменец переломал дома мебель и посуду из-за обиды на непьющую сожительницу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Вагай поступило сообщение от 48-летней женщины, что её сожитель повредил в доме имущество. Стражи порядка выяснили, что накануне происшествия мужчина предложил своей возлюбленной выпить алкоголь, но хозяйка дома отказалась.

– На этой почве между сожителями произошел конфликт, заявительница ушла из дома к подруге. Разозлившись, мужчина разбил телевизор, посуду, повредил частично мебель и лег спать. Ущерб, причиненный собственнице, составил более 5 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время 58-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и возместил причиненный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.