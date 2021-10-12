В Тюменской области собрали 99% урожая картофеля. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюменской области собрали 99% урожая картофеля, обмолочено 94% зерновых и зернобобовых культур, а также 90% технических культур. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

– В этом году испытанию погодой подверглись и сами работники, и сельскохозяйственные культуры, и животные. Конечно, ожидать рекордов в таких тяжелых климатических условиях сложно, но важно было сохранить продовольственную безопасность региона. И наши аграрии не подвели! – заявил глава региона в социальных сетях.

Александр Моор сообщил, что тюменцы с запасом обеспечены местными овощами, молоком и мясом. Он поблагодарил за стойкость каждого, кто своим трудом помогает сохранять продовольственную безопасность региона.