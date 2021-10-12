В Тюменской области за сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом. Всего умерших на сегодняшний день с начала пандемии 2 049.

По информации оперативного штаба региона, на 12 октября 2021 года зарегистрировано 273 случая заболевания (всего с начала пандемии – 64 820); 176 человек выздоровели (за весь период – 55 928); 24 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 40 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 22 577 человек остаются под медицинским наблюдением; 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 619 923 человека, полный курс прошли 580 668.

За последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 973 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 706 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 218 345 летальных исходов, выздоровели 6 894 285 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители деревни Ачиры испуганы обстановкой по коронавирусу. В социальных сетях они рассказали, что больных каждый день забирает вертолет: «Вновь бушует болезнь. Сегодня восемь человек. Болеют учителя, школьники».