В Тюмени маршрутам № 29, 29д и 86 добавят остановки. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени маршрутам № 29, 29д и 86 добавят остановки, однако не обойдется и без «потерь». Нововведение вступит в силу с 18 октября.

Так, из схемы движения маршрута регулярных перевозок № 86 «Завод медоборудования – ОБИЛ» убирают остановку «Сибнипигазстрой» и добавляют пункты «Сквер Изыскателей», «Мировые судьи Ленинского АО», «Пригородный рынок», «Автовокзал», «Сталепрмышленная» и «Школа № 41».

– Из схемы движения маршрутов № 29 «Городская поликлиника № 8 – мкр. Суходольский» и № 29д «Улица. Земляничная – мкр. Суходольский» исключаются остановки «Сквер Изыскателей», «Мировые судьи Ленинского АО», «Пригородный рынок», «Автовокзал», «Сталепрмышленная» и «Школа № 41». В схему включаются остановки «Сибнипигазстрой», «Завод медоборудования» и «Кросно», – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.