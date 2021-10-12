Тюменец, отработав месяц администратором, обчистил компьютерный клуб и исчез. Фото: скриншот

В Тюмени в полицию поступило два заявления о кражах из компьютерных клубов. Общая сумма ущерба составила порядка четырехсот тысяч рублей.

Владелец одного из клубов сообщил стражам порядка, что взял на работу администратором 25-летнего горожанина. Тот, отработав около месяца, в один из дней забрал с собой видеокарту, джойстик, компьютерную мышь, клавиатуру, энергетические напитки и испарился.

Во втором случае молодой человек посетил другой салон, где провел несколько часов и, расплатившись, ушел. Правда, прихватив с собой комплектующие от компьютера.

– Полицейские установили, что к преступлениям причастен один и тот же парень. Украденное имущество фигурант сбыл в разных комиссионных магазинах города, а деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Присвоение». Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.