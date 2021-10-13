«Упал на порог». Ишимец толкнул соседа и нанес ему тяжелые травмы

Ишимец толкнул соседа и нанес ему тяжелые травмы. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции поступило обращение от 41-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что у него произошёл конфликт с соседом, в результате которого он пострадал. На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска.

Оперативники установили и задержали подозреваемого – 33-летнего жителя Ишима. Подозреваемый свою вину признал и пояснил сотрудникам полиции, что проживает рядом с потерпевшим. На фоне личных неприязненных отношений между мужчинами возникла ссора.

– Злоумышленник толкнул своего соседа, который упал на порог. В результате падения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью в виде перелома ребер, ушиба почки и пневмоторакса, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет либо ареста на срок до шести месяцев.