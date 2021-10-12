Сбербанк приглашает предпринимателей на бизнес-форум «СберБизнес | Live». Фото - Сбер.

21 октября в 10.00 на платформе sberbusiness.live состоится открытие онлайн-форума для предпринимателей СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса».

В ходе 3-часового форума ведущие эксперты в области маркетинга, финансового учета, управления продажами и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей и поделятся с ними инструментами, которые помогут сделать их бизнес лучше и эффективнее.

Хедлайнером события станет известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн. Также свои лекции участникам форума прочтут предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская и Роман Тарасенко – эксперт в создании личного бренда.

В этом году форум проходит в онлайн-режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее для представителей предпринимательского сообщества, работающих в том числе и в отдаленных уголках нашего региона. Регистрация на бизнес-форум СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» доступна по ссылке. Участие бесплатное.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирского отделения Сбербанка:

– Сбер всегда готов делиться полезной информацией с начинающими и действующими предпринимателями, так как заинтересован в их развитии. Мы хотим, чтобы перед человеком, имеющим свой бизнес, стояло как можно меньше барьеров. Данный форум – это обучение с пользой для бизнеса. Приняв в нем участие, можно перенять знания и опыт от успешных спикеров по разным направлениям. Чтобы мероприятие прошло максимально продуктивно, в прямом эфире будут разбирать региональные кейсы предпринимателей и давать рекомендации, которые помогут им сделать бизнес лучше и эффективнее.

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