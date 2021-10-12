В Тюмени сварщик, устроивший пожар в квартире, выплатит пострадавшим почти два млн рублей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени осудили 58-летнего сварщика Леонида И., который устроил пожар в квартире дома на улице Парада Победы (район Мыс). Мужчине ограничили свободу сроком на год. Кроме того, он должен выплатить потерпевшим почти 1 753 000 рублей.

Инцидент произошел 27 сентября 2020 года. В этот день в 12.00 горожанин с 38-летним опытом сварки, варил трубу отопления в межэтажном перекрытии. При этом он не стал закрывать отверстие в потолке, поэтому в квартире сверху загорелись натяжной потолок и шторы.

– Огонь перекинулся на балкон и расположенную в кухне мебель, затем пожар охватил другие квартиры, общие коридоры 5-го, 6-го и 7-го этажей, фасад жилого дома, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Таким образом, Леонид И. нарушил один из пунктов Правил противопожарного режима в РФ. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.