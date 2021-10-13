Погода на 13 октября 2021 года в Тюмени: грядет потепление

В Тюмени грядет потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 октября, несмотря на то, что утром небо в Тюмени покроют облака, день и вечер будут ясные и безоблачные. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, днем ожидается плюс 12 – 10. Вечером столбики термометров покажут плюс 7 – 5 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий на юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святого Михаила, первого митрополита Киевского. Крестьяне вытрушивали из своих постелей старую солому и сжигали ее «от призора недоброго глаза» и для того, чтобы «прибавить ходу зиме». В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит, будет ранняя и холодная зима.