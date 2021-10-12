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Общество12 октября 2021 8:58

Жителей Тюмени учат выгодно продавать недвижимость

Горожанам рассказывают об актуальных предложениях на рынке загородной недвижимости
Сергей Швецов
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Жителей Тюмени учат выгодно продавать недвижимость.

Жителей Тюмени учат выгодно продавать недвижимость.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени проходит круглый стол на тему «Закрытие дачного сезона: как выгодно продать и приобрести загородную недвижимость». Горожанам рассказывают об актуальных предложениях на рынке загородной недвижимости, а также о действующих банковских программах на приобретение дачных домов и коттеджей.

В экспертной встрече принимают участие:

- Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области;

- Людмила Безгодова, начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Тюменской кадастровой палаты отдела № 1;

- Галина Барнашева, начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Тюменской кадастровой палаты отдела № 2;

- Сергей Гейнц, заместитель главы Тюменского района, директор департамента имущественных отношений и градостроительства;

- Борис Хачатуров, региональный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Север» в Тюменской области;

- Антон Сауков, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи»;

- Мисаил Калайчиев - генеральный директор девелоперской компании «Сибирские владения».

Эксперты сообщат не только о сроках реализации в Тюменской области закона о социально ориентированной газификации для населения, но и о том, на что нужно обратить внимание, приобретая участок под строительство частного дома.

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Дачный сезон закрыт: как тюменцам выгодно продать и приобрести загородную недвижимость.
Дачный сезон закрыт: как тюменцам выгодно продать и приобрести загородную недвижимость.
В экспертной встрече принимают участие: - Павел Перевалов начальник Главного управления строительства Тюменской области; - Светлана Веприкова руководитель кадастровой палаты Тюменской области; - Сергей Гейнц - заместитель главы Тюменского района, директор департамента имущественных отношений и градостроительства; - Борис Хачатуров - региональный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Север» в Тюменской области; - Татьяна Абрамова - руководитель группы по работе с заявителями филиала ООО «Газпром межрегионгаз Север» в Тюменской области; - Антон Сауков - руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи».