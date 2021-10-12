Жителей Тюмени учат выгодно продавать недвижимость.
Фото: Ольга Крыльцова
В Тюмени проходит круглый стол на тему «Закрытие дачного сезона: как выгодно продать и приобрести загородную недвижимость». Горожанам рассказывают об актуальных предложениях на рынке загородной недвижимости, а также о действующих банковских программах на приобретение дачных домов и коттеджей.
В экспертной встрече принимают участие:
- Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области;
- Людмила Безгодова, начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Тюменской кадастровой палаты отдела № 1;
- Галина Барнашева, начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Тюменской кадастровой палаты отдела № 2;
- Сергей Гейнц, заместитель главы Тюменского района, директор департамента имущественных отношений и градостроительства;
- Борис Хачатуров, региональный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Север» в Тюменской области;
- Антон Сауков, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи»;
- Мисаил Калайчиев - генеральный директор девелоперской компании «Сибирские владения».
Эксперты сообщат не только о сроках реализации в Тюменской области закона о социально ориентированной газификации для населения, но и о том, на что нужно обратить внимание, приобретая участок под строительство частного дома.