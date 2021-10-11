В Тюмени молодому водителю, катавшемуся для «разнообразия» по Мосту влюбленных, впаяли штраф Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Штраф в 2 тысячи рублей получит 22-летний житель Тюмени, который проехал по Мосту влюбленных на автомобиле КИА и выложил ролик в Интернет. По данным пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, парня привлекли к административной ответственности за езду по тротуару и за отсутствие страхового полиса.

И.о. начальника УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер лично провел профилактическую беседу с водителем. По его словам, все передвижения горе-блогера по городу возьмут на особый контроль, как и оплату штрафа.

Сам же молодой человек заявил, что проехался по Мосту влюбленных, чтобы внести «какое-то разнообразие» в свою скучную жизнь.