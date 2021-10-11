Дело экс-начальника тюменского ГИБДД Александра Селюнина о 13 взятках ушло в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александра Селюнина. Бывший чиновник обвиняется в четырех крупных взятках за «общее покровительство и попустительство по службе» и в девяти крупных взятках «за незаконные действия в пользу взяткодателя».

По данным пресс-службы СК РФ по Тюменской области, с июня по ноябрь 2020 года обвиняемый через посредника решил построить придомовый комплекс в частном секторе, около своего дома. Деньги на строительство он взял «коррупционные», которые получил от посредника. Этот самый посредник проставлял положительные оценки мигрантам на экзаменах на получение водительских прав. Причем их результаты не имели никакого значения. Свою вину Селюнин полностью признал и покаялся в 13 взятках на общую сумму более 600 тысяч рублей.

ФСБ, полиция и следователи полностью и своевременно нашли доказательства, подтверждающие причастность Селюнина к преступлениям. Сейчас обвиняемый находится под стражей, на его имущество наложен арест на сумму 3 млн 670 тысяч рублей. Допрошено 50 человек, проведены обыски в его кабинете, изъята вся необходимая документация. Все фигуранты привлечены к ответственности.

А вот дело Селюнина отдали в суд, приговор скоро узнаем.