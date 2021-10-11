«РН-Пурнефтегаз» внедрил вторичную переработку бумаги. Фото предоставлено "КП".

В «РН-Пурнефтегазе» (добывающем активе «Роснефти») внедрили сбор отработанной бумаги и сдачу вторичного сырья на переработку. За 9 месяцев текущего года собрано более 17 тонн бумаги и картона. Речь идёт прежде всего об архивной документации, подлежащей уничтожению в связи с истечением срока хранения. С 2020 году предприятие поэтапно переходит на электронный документооборот. Сейчас документы на бумажных носителях в «РН-Пурнефтегазе» используют только в тех случаях, когда этого требует законодательство.

Вторичное сырьё на предприятии накапливают в специально отведенных площадках для временного накопления отходов бумаги и картона, которые установлены во всех административных зданиях. Затем бумага направляется в Тюмень, где её измельчают и направляют на завод для вторичного использования. После переработки из очищенного сырья производят новую продукцию. К примеру, из 17 тонн макулатуры можно изготовить почти 500 тысяч школьных тетрадей. Кроме того, каждая тонна переработанной бумаги позволяет сберечь 1000 кВт электроэнергии и 200 м3 воды.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры ПАО «НК «Роснефть». Компания внедряет инициативы, способствующие переходу к экономике замкнутого цикла (circular economy), в производственную деятельность и стремится расширять переработку и повторное использование отходов. В компании внедряются системы и процедуры, нацеленные на минимизацию отходов и увеличение их доли повторного использования. Предприятия НК «Роснефть» за 9 месяцев 2021 года собрали и сдали на вторичную переработку более 200 тонн бумаги и картона.