В Тюменской области водитель, устроивший аварию с пятью жертвами, не признает вину. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области водитель, устроивший аварию с пятью жертвами, не признает вину. Очередное судебное заседание назначено на 26 октября.

Страшное ДТП произошло 4 января 2020 года. В этот день водитель большегруза DAF двигался по 103-му км автодороги Курган – Тюмень в Исетском районе. Он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с движущимся ему навстречу автомобилем LADA.

– Погибла вся семья, ехавшая в легковушке: мужчина 42 лет, женщина 35 лет и трое их сыновей, 12, 11 и 3 лет. Подсудимый свою вину не признает. Он утверждает, что разорвало крепление ранее самостоятельно им установленного цангового фитинга на трубке тормозной пневматический системы, – передает официальный телеграм-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Стало известно, что в ходе судебного следствия была назначена дополнительная автотехническая экспертиза.