В Тюмени 12 октября 2021 года отключат четыре светофора

В Тюмени отключат четыре светофора. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 12 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет на пересечении улиц Герцена и Первомайской, Первомайской и Смоленской, Первомайской и Вокзальной, а также у дома № 77 на улице Ямской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.