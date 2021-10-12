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Общество12 октября 2021 6:58

В Тюмени 12 октября 2021 года отключат четыре светофора

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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В Тюмени отключат четыре светофора.

В Тюмени отключат четыре светофора.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 12 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет на пересечении улиц Герцена и Первомайской, Первомайской и Смоленской, Первомайской и Вокзальной, а также у дома № 77 на улице Ямской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.